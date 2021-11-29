現代人有晚婚趨勢，30、40歲結婚很平常，一名「才」26歲在竹科上班的女子，卻被20歲就結婚生子的「熟女媽」催婚，還祭出超級大獎，只要結婚就送千萬豪宅。消息一出，在PTT引發暴動，眾多鄉民紛紛激動高喊「報名」、「阿姨我不想努力了」。

桃園中壢婚友社主任徐乃義表示，一名媽媽不到20歲就結婚生子，眼見在竹科上班的女兒都已經26歲了，卻還沒結婚，進度落後自己太多，因此祭出重賞招婿，只要女兒結婚，就會送一間位於新竹、價值千萬的房子當作結婚禮物。

消息在網路曝光，立刻引起熱烈討論，不少PTT鄉民激動喊：「報名！」、「請問怎麼報名？」、「哪裡拿報名表」、「阿姨我不想努力了」、「岳母妳有看到我嗎」。

不過也有鄉民質疑「業配文、「這葉配吧」、「濃濃的婚配中心業配味」；還有人說「竹科女找不到對象感覺都有點怪怪的」、「26歲還算年輕啊 一定有問題」、「這很明顯吧！找不到對象就是身高要175，學經歷職業要比女兒好，薪水要比她高那種啊」、「以後吵架就會拿房子來做文章了」。