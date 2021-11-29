雲林縣口湖鄉下崙國小特色課程，結合雲林縣文史工作者郭喜斌《跟著廟口說書人看廟趣》創作書，29日由郭喜斌在口湖鄉信仰中心福安宮開講，向學童講解廟宇是地方重要的信仰、集會、慶典場所，記錄當地的歷史文化，藉此建立孩子對在地文化的認同與自信。

雲林沿海許多民眾靠海維生，為祈求出海平安，供奉媽祖、王爺的宮廟眾多，每間廟宇都有其歷史典故，並記錄當地的生活，下崙國小因此特別規畫相關課程，29日邀雲林文史工作者郭喜斌到福安宮廟口開講，並介紹其《跟著廟口說書人看廟趣》創作書。

郭喜斌透過廟裡的彩繪、剪黏、交趾、木雕、石雕，訴說每件作品呈現的精彩故事，也提及福安宮丁府八千歲，協尋車輛等失物靈驗，因此有「尋車王爺」稱號；神尊造型右手執筆、左手握書，所以也被尊稱為「讀書王爺」。

郭喜斌表示，《跟著廟口說書人看廟趣》於今年10月出版，此次是第1場廟口開講，日後會持續舉辦，廟口開講的初衷，在於與當地人一同體驗，讓居民、子弟願意來到廟裡，聽聽家鄉的公廟有什麼樣的故事，進而加強在地文化的認同與自信。

下崙國小校長黃淑玲說，認識地方廟宇文化是學校特色課程，藉由這次福安宮廟口說書人活動，讓孩子對故鄉有更深一層的認識。學校龍鳳獅隊日前參加「全國各級學校民俗體育競賽」，榮獲5項台灣獅特優及混合組多獅菁英獎，也成為開講題材。

福安宮主委王榮裕指出，福安宮的建築展現別緻的工藝，郭喜斌老師為大家帶來廟口講古，透過經典戲曲故事，讓更多人親近與了解廟宇的文化內涵。