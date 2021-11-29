中市府聯合職安署突擊碼頭勞檢。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

中市府聯合職安署突擊碼頭勞檢。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

台中港碼頭作業因其地理位置鄰近海邊，易受強勁海風及大雨干擾，為強化業者防災作為，台中市勞工局29日與職業安全衛生署中區中心，擴大聯合實施碼頭作業勞動突擊檢查，包括長榮國際儲運、中國貨櫃運輸及萬春國際違反職業安全衛生法規定25項，共處分24萬元罰鍰。

台中市勞動檢查處長邱怡川和職業安全衛生署中區中心主任萬榮富，今日率隊突擊稽查台中港碼頭，主要檢查重點以事業單位的承攬管理、勞工工作場所的通道、地板、階梯、坡道、工作台、通行設備等是否保持安全狀態、起重機運轉是否採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方的設備或措施、勞工是否戴用安全帽、是否指派專人負責指揮起重機運轉、堆高機載運的貨物是否穩固且其重量低於堆高機最大荷重、2公尺以上作業之開口是否有設置護欄、護蓋等設備。

經檢查長榮國際儲運、中國貨櫃運輸及萬春國際違反職業安全衛生法規定事項共有25項，市府已要求違法事業單位改善，共處分24萬元罰鍰，勞工局將持續監督事業單位落實源頭改善，為勞工職場安全把關。

勞工局長張大春指出，職業災害除使事業單位面臨財產損失外，亦可能造成一個勞工家庭的破碎，企業經營的核心價值是以人為本，雇主應加強勞工安全管理，並遵守職業安全衛生法令相關規定，勞工局每年定期對碼頭等高危險場所實施專案檢查，另日前也辦理碼頭作業職業災害預防宣導暨研討會，並邀集台中港碼頭作業相關業者與會，提醒安全衛生管理人員確實做好職業安全衛生設施及管理工作。

張大春強調，希望透過宣導及突擊檢查雙管齊下，督促事業單位確實辨識出工作場所內所存在的風險並加以杜絕，落實安全衛生管理，降低職業災害發生率，讓每位勞工朋友都能平安工作。事業單位或勞工朋友如有勞動權益問題，可撥打勞工局專線詢問04-22289111分機36808。