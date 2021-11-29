為解決鳳梨釋迦出口受阻的問題，農委會除號召各界多多吃釋迦，也邀集產、官、學等各方通力合作，研發各種加工加值的方式，目前已展現初步成果，農糧署下午與食品廠等單位簽訂「國產鳳梨釋迦試製打樣與推廣計畫」，盼讓釋迦產銷更多元，也提升農民收益。

農糧署長胡忠一逐一授證給投入鳳梨釋迦加工產業的加工廠，他表示，從大陸宣布不進口台灣的鳳梨釋迦後，農委會即積極透過加強內銷、外銷及加工3大管道，盼整合一、二、三級的產業力量，保障農民權益；在加工部分，原本預計收購3000公噸鳳梨釋迦，目前數量已達近4000公噸。

農糧署也整合台東農業改良場、中興大學、東海大學與弘光科大、嘉義大學等專業領域學者，組成「國產鳳梨釋迦加工輔導團隊」，盼研發相關加工品，胡忠一說，目前已針對手搖飲、烘焙業等研發出適當的鳳梨釋迦加工品，盼藉此將過去以出口為主的鳳梨釋迦單一通路擴增為多元通路，更落實淨零碳排目標。

中興大學校長薛富盛指出，興大農資學院有充沛的研究與行政支援能力，台灣農產更是品質優良，在面對國際貿易挑戰的時候，藉由提升自我品質、加上後續加工加值的方式，可讓更多人享受到台灣好的農產品；今年疫情影響全球，雖是挑戰，但也是機會，台灣農產藉由智慧的運用，可創造另一個機會。

這場活動也邀集糕餅、超市等通路業者，共同分享產業需求及經驗，知名美妝與保健品牌森田藥粧更強調將協助鳳梨釋迦產品行銷，透過跨界與垂直整合的方式，盼創造農糧產業新商機。