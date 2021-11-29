櫃買中心表示，預計於12月3日審議綠界科技公司（6763）上櫃案。
綠界科技公司主要是從事第三方支付服務，董事長為林雪慧，推薦證券商是元富證券及第一金證券，申請時資本額1億4821萬元。
綠界科技公司109年營業收入為10億2112萬元，稅後淨利為1億8184萬元，每股盈餘為13.98元。110年前三季營業收入為10億3964萬元，稅後淨利為2億4111萬元，每股盈餘為16.24元。
櫃買中心表示，預計於12月3日審議綠界科技公司（6763）上櫃案。
綠界科技公司主要是從事第三方支付服務，董事長為林雪慧，推薦證券商是元富證券及第一金證券，申請時資本額1億4821萬元。
綠界科技公司109年營業收入為10億2112萬元，稅後淨利為1億8184萬元，每股盈餘為13.98元。110年前三季營業收入為10億3964萬元，稅後淨利為2億4111萬元，每股盈餘為16.24元。
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