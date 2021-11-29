一名黃姓男子與一名楊姓男子雙方因有糾紛未解，雙方關係緊張，今年4月，黃男在抖音上，直接辱罵楊男「你現在是三小」、「我可以X你娘嗎？」，楊男看到後一怒向法院提告公然侮辱，氣得提告。基隆地院法官依判黃男拘役30日，得易科罰金，但為了尋求和解，法官在判決書上也書寫一段勸世文開導黃男，別因一時情緒失控並硬擠進獄牢世界，苦了自己，為難了別人，最後搞的遍體鱗傷的還是自己，自己何必害自己呢？

根據判決書記載，黃男與楊男兩人因有紛爭存在尚未解決，黃男竟於民國110年4月3日晚間，在「抖音」網站自己公開頁面中，辱罵楊男稱「你現在是三小？ 」、「我可以X你娘嗎？」、「你媽要不要讓我師傅X好玩的？」等語，楊男一怒之下告上法院。

黃男出庭時承認自己錯誤。法官則認為，黃男與楊男僅因細故糾紛產生齟齬，竟恣意在不特定人得以共見共聞之「抖音」網站，於自己公開頁面中辱罵而損害於洋男之名譽，欠缺尊重他人人格法益之觀念，且未賠償楊男所受之損害，且涉及楊男母親之辱罵楊男內容相當惡劣，屬於具體人身攻擊，若網路辱罵之轉傳、再轉傳則影響甚大。

法官在判決文中還力勸黃男，凡事不要只考慮自己，亦要為對方考慮，若人出巧詞，誠以接之，若人出厲詞，婉以答之，若人出謔詞，默以待之，自己不使氣，自然言少，自然心安，且自己真心誠意善待他人者，他人自然會尊重自己，自己怎樣對待他人，他人也會怎樣對待自己，不要總是怨天尤人，不要總是挑別人的毛病，看別人不順眼，不要總想去改變別人，先調整好自己的心態，修好自己的心，自己就不會有想不通的事，否則，因一時情緒失控並硬擠進獄牢世界，苦了自己，為難了別人，最後搞的遍體鱗傷的還是自己，自己何必害自己呢？

法官表示，當自己想通了一些事，才發現自己所在乎的事是那麼可笑，自己用心甘情願改不好宿習慣性，切勿被自己惡習綁架，後悔會來不及，況是日已過，命亦隨減，自己宜早日做有益大家的事，且遠親不如近鄰，同業雖競爭但大家和氣生財，避免玉石俱焚，各退一步，海闊天空，世界無限大，這樣才是對自己好、大家好的雙贏互助大家有錢賺之和諧處事方法。