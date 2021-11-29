坐落在蘇澳冷泉旁的中原市場，歷經3次搬遷，將近半世紀的歷史中，見證宜蘭縣蘇澳鎮的興盛與衰落，在地團隊「書澳創劇197」以實際行動訪查傳統市場，將傳統市場的故事彙集成書，今天（29日）名為《撐蘇澳的菜市人生》的故事筆記書付梓發表。

「書澳創劇197」表示，傳統市場內經營多年的店家老闆，看盡蘇澳興衰，人口從全盛5.5萬人到現在的3.8萬人，還經歷過2010年水淹超過半個樓層財損嚴重的百年洪荒，以及蘇澳冷泉整建、無法妥善營運損失等重大事件。

「書澳創聚197」與蘇澳4所國小、2所國中、宜蘭大學、青創團體和青年職人等單位，以實際行動訪查傳統市場，進而學習與傳統市場共生之道，今年申請宜蘭縣文化局的出版計畫補助。

訪談團隊與市場內的攤商與店家建立情誼，訪談出半世紀來在傳統市場內所發生過的「愛的故事」。由蘇澳在地兒少記錄下中原傳統市場的故事，有蘇澳舊戲院售票小姐的老情書、舊戲院的五金行與裁縫店、一家情深伴母抗癌的水果店…等15篇生命故事，「書澳創聚197」盼能透過這本書讓民眾品味蘇澳的菜市人生。