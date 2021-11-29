小S(徐熙娣)與老公許雅鈞結婚十多年，育有3千金，最小的「許老三」才9歲大，但頗有乃母之風，平時小S不時會分享家庭日常，許老三古靈精怪又愛出頭的模樣，逗得眾人哈哈大笑，而這樣的她，算有點早熟，小S透露許老三最近在思考開店賺錢，會問她專業問題，而當她問到：「要到幾歲才可以拿名牌包？」，小S忍不住暴怒，念了一下女兒。

小S在podcast開設「老娘的老娘」節目，揪徐媽來大聊特，最新一集節目中聊到「攀比心」，她表示自己很愛跟人家比較，唯一不會拿來比的是三個女兒，「因為我覺得我的小孩永遠是最獨特的，在我的心目中，她們每一個都是寶貝」，也支持他們做所有想做的事情。

而說到女兒們喜歡的事物，小S哭笑不得透露9歲的許老三現在很想開店當老闆，她想賺錢，因此常問媽媽一些專業問題，例如怎麼找房子、繳稅等，小S表示這些問題都很專業，她往往不是都有辦法回答，就跟許老三說：「寶貝，媽媽找一天找一個會計師跟妳聊一聊好不好？」。

許老三還發了宏願，說未來要買個很大的房子，「然後要一個人住」，小S忍不住提醒：「妳知不知道房子大要拖地耶」，對於小女兒的願望，小S不禁感嘆平時自己都很節儉，不知女兒怎麼會跟他完全相反，這番話被徐媽吐槽：「我覺得是妳節儉過度」，她則解釋只是覺得用不到的東西不要亂買，「這是合理的教育吧？」。

而有一天，9歲的許老三竟然提問：「媽媽我要到幾歲才可以拿名牌包？」，讓小S當場氣炸，直接念她：「妳整個人格會因為這個包包而變得更好嗎？」，徐媽聽了笑翻，忙虧小S：「妳跟她講那麼大的道理幹嘛？她才9歲！」。