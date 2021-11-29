「捐血一袋、救人一命！」台中市南區國光里長陳雅惠為響應捐血活動，29日下午利用跑行程空檔捲起衣袖到台中媽祖廟萬春宮捐熱血，希望稍微緩解血荒。陳雅惠指出，她和助理謝瓊儀一起捐血；尤其謝瓊儀血型是屬於「稀有」RH陰性AB型，只要接到捐血中心通知可以捐血，就義無反顧。

陳雅惠表示，受疫情影響，捐血民眾明顯減少，出現血荒困境，台中捐血中心血庫存一直不足，在捐血活動發起人之一常立武號召下，她與市議員邱素貞服務處秘書謝瓊儀，結伴一起捐輸熱血，陳雅惠捐250cc、謝瓊儀捐500cc。

陳雅惠指出，她的血型是O型，自高中學生時期，就會不定期響應捐血活動，每次捐血250CC，有時候捐到500CC，迄今已捐過20多次。謝瓊儀說，她的血型是屬於「稀有」RH陰性AB型，她已忘記捐血次數了，不過，只要接到捐血中心通知可以捐血，即義無反顧。

陳雅惠、謝瓊儀強調，她們熱愛當個快樂的捐血人。捐血不但可以促進血液新陳代謝，有益身體健康，更重要的是可以幫助傷病患者挽救生命，是一項很好的公益活動，希望大家踴躍共襄盛舉。