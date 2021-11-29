運油-20空中加油機

繼美國國會代表團上周五訪台後，立陶宛國會代表團周日緊接著抵台訪問，而解放軍28日在台灣附近的演訓中，首度出動了運油-20空中加油機。

據中方官媒《環球時報》29日報導，專家28日說，未來運油-20在台海附近，還有其他許多地方執行任務，可望拉長解放軍戰機的航程和續航力，加強它們的性能。

而台灣國防部28日說，當天有27架中方軍機進入台灣防空識別區，是10月初以來最多的一次。其中有兩架空警-500預警機、1架運-9電子作戰機、5架轟-6轟炸機、1架運油-20、6架殲-10，4架殲-11和8架殲-16戰機進入台灣的西南防空識別區。

其中空警-500預警機、運-9，轟-6和運油-20在殲-10和殲-16戰機的護航下，飛向台灣東南側。而運油-20顯然是用來為2架殲-16戰機加油。

運油-20空中加油機

儘管解放軍尚未宣布運油-20服役，但運-20總設計師唐長紅在2021年的中國航展說，包括空中加油在內，運-20能根據特殊任務加以客製化。

而中方空軍專家傅前哨指出，據說運油-20最近在海上進行了空中加油測試。他強調，運-20不但是出色的戰略運輸機，也能衍生出許多改型。另一位要求匿名的軍事專家28日說，運油-20是中方在現代戰爭中最重要的力量倍增器之一。

此外，專家說，運油-20不但能大增其他軍機的航程與續航力，還能提高加油效率，因為軍機不必返回基地，可以省下起降的時間。還有專家說，中方軍機在台灣東部訓練十分重要，因為尤其是像殲-10等戰機續航力較短，要是緊張情勢升高，它們就能延長滯空時間，驅離任何外國干預力量。