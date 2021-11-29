暱稱「大菜市」的台南西市場不僅是台南市首座菜市場，也曾是日據時期南台灣最大菜市場，目前緊鑼密鼓修復中，台南市文資處邀請府城作家陳秀俐29日發表《台南西市場》專書，公布西市場百年絕代風華的老故事。

歷經百年歷史的大菜市從南北貨商場、到成立舞聽，轉變到布料集散地。在日據時代成立一度還有小夜市，透過民眾投稿徵選，擁有專屬的市場LOGO。曾是歌仔戲天王楊麗花與台語歌王郭金發演出的場地。

擁有馬薩風格的西市場正在整修中，目標要打造成全台最美古蹟市場，台南市文化局強調，西市場的昔日點滴承載台南人的生活記憶，不會隨著改建而消逝，台南市文資處都收集在專書中。

台南市長黃偉哲29日參加專書發表會，他表示，西市場是百年來持續使用的古蹟，是台南最受矚目的古蹟修復案之一。《台南西市場》不僅是1本書，更記錄了我們的父執輩還有早年台南人在市場論斤秤兩的叫賣聲中，共同發生的回憶。

《台南西市場》一書記載西市場自1905年至今，建築與周邊空間的變化，記錄著人群活動與商業行為的演變，作者根據市場內老店家的訪談與口述歷史，呈現市場內的生意往來的生活。

台南市文資處表示，古蹟保存絕不是只有硬體修復，更重要的是生活記憶也能記錄與傳承。台南西市場對年輕一代台南人來說，是本認識西市場的入門書，可以一窺這裡的百年風華。