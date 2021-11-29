生菜包燒肉是不少人最愛的吃法，有網友就發現，被譽為殿堂級生菜的韓國芝麻葉，在全聯也有販售，讓她相當興奮，立刻買下並發文分享，貼文一出引網友熱議，不少愛好者表示自己每次去都沒買到，也有內行人推薦可自種芝麻葉，想吃多少摘多少。
原PO在臉書社團《全聯消費經驗老實說》分享，住家附近的全聯現在有賣紅很久的韓國芝麻葉，雖然貴貴的，但她看到就立刻買了，她表示，芝麻葉不論是包鮭魚，還是包豬肉片加結頭菜一起吃都非常好吃，希望喜歡的網友千萬不要錯過。
貼文一出引起網友熱議，不少愛好者表示真的超難買，「跑了好幾家，一次都沒看過」、「芝麻葉好吃！但好像沒看過全聯有賣」、「買過一次而已就沒有再看過了，我包豬肉和泡菜，特殊的香味好好吃」、「吃韓國料理就要它，殿堂級生菜」。
不過也有內行人表示，芝麻葉自己種更快，想吃多少摘多少，「自己種栽最划算」、「自己種的，吃多少採多少」、「韓國芝麻葉很好養，可以試試自己種」。
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