嘉義市獲中央補助經費提高經濟弱勢的資源回收個體業者增加收入，資收個體業者將資收物變賣給特約回收商，取得證明文件，持此文件申請補助，今年有63位資收關懷戶增加收入，資收物回收總計約26萬6150公斤。

嘉義市政府環境保護局指出，行政院環保署今年補助嘉義市298萬元，執行輔導資收個體業者關懷計畫，補助對象是中低收入戶，有63名資收關懷個體業者受惠，平均每人獲補助4萬7000多元。

嘉市府環保局表示，這項計畫今年邁入第3年，至今已有75名資收關懷戶受惠，個體業者將資收物變賣給指定的特約回收商如慈濟資收站，由特約回收商開立證明文件，個體業者持此文件申請補助。

嘉市府環保局表示，資收物價格常有變動，當市場回收價格下跌時，辛苦做資收拿去變賣的所得卻不敷成本，以致個體業者做資收意願低落，透過關懷計畫以略高於市面的價格收取，藉此補貼個體業者，增加他們的收入，讓業者願意繼續做資收，既能協助資收機制的運轉，他們也能維持生活家計。

陳姓資收個體業者領有中低收入戶手冊，年 邁的母親失智需要有人全天陪伴照顧，他是家中經濟主要來源，沿街撿拾資源回收物拿去變賣，靠這分微薄收入來照顧扶養母親。

陳男說，他靠打零工、撿拾資源回收物變賣來維持家用，獲得關懷計畫補助後，資收物變賣金額的補貼優於一般回收商，收入比以前穩定，感覺經濟壓力有比較紓緩些。