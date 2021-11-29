已故諧星許不了的長子周明增（本名周博均），1995年在電視劇《濟公》演技傳神、幽默而爆紅，但他屢傳持毒、酒駕等醜聞，戲劇作品大幅減少，近日被民眾發現在遊覽車兼差賣商品，能說能唱的功力深受婆媽喜愛。

陳姓女網友20日在臉書上傳一段周明增在遊覽車上高歌的影片，畫面中，周明增理著小平頭，身穿大紅色短袖上衣搭配白色長褲，把橘色口罩拉到下巴處，拿著麥克風唱歌，遇到想一起唱的乘客，也願意合唱，作風超親民，絲毫沒有藝人的架子，讓車上的婆媽們都很喜歡。

周明增最近在遊覽車唱歌、賣保健食品。（圖／FB）

根據《周刊王CTWANT》報導，周明增4年前開始在遊覽車上販售保健食品賺錢，價位落在千元，據同樣在車上銷售的易淑寬指出，月入20萬不是問題，但要有自己的方法吸買氣，並非易事。據悉，周明增受疫情影響停工一陣子，直到趨緩後才現身。

周明增是許不了和初戀女友周桂英的兒子，遺傳到父親的明星臉，剛出道時星途頗順，陸續拍了《朋友好久不見》、《劉伯溫傳奇》以及把他人氣炒熱的《濟公》、《台灣廖添丁》，想不到2004年被查獲持有毒品並吸食，送進勒戒所，隔年再闖禍，酒駕昏睡在派出所前的快車道上，酒測數值高達0.97，被依公共危險罪移送法辦，周明增的形象因此蒙上陰影。

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