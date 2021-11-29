鶯歌鳳鳴簡易火車站正如火如荼施工中，不過緊鄰的西湖街及大湖路先前因電桿林立、路幅窄小，經常發生人車爭道、機車意外事故。經發局和養工處去年評議清除電桿，近期電桿全數遷除，另外針對大湖路拓寬問題，市府也與台鐵達成共識，未來鳳鳴火車站地下化完成後，大湖路一側的鐵路用地將供市府做道路拓寬使用，並將公車候車亭、人行道等一併規畫。

鳳鳴臨時火車站位在鳳鳴重劃區周邊，將作為桃園、鶯歌間的轉運站，配合桃園鐵路地下化工程，完工後將提供5年服務，待鳳鳴永久站啟用後便會拆除，不過周邊的大湖路道路狹窄，就連道路上的公車等候區都懸空在鐵路上，地方人士擔憂火車站完工後，人車爭道情況恐會加劇。

「汽機車常會搶道，一旁搭公車的民眾走的心慌慌。」鶯歌大湖里長蕭鈴玉表示，火車站周邊的大湖路常因路寬過窄，短短數月就發生多起車禍，由於道路僅有兩線道，汽機車經常搶道，公車等候區又靠近車道外側，常常排擠到行人，不少居民都走得怕怕的。

市議員蘇泓欽表示，大湖路是通往桃園龜山工業區的主要道路，大車經常往返，雖然去年市府有將全路鋪平，並將雙向車道路寬重新劃設，但火車站未來設置後，人流、車流肯定會增加，大湖路勢必得拓寬，避免交通壅塞、人車爭道的問題加劇。

養工處表示，市府先前計畫與大湖路一側地主做協議價購，拓寬道路，不過與台鐵局等單位多次協商後，達成初步共識，未來鳳鳴車站連接桃園鐵路地下化完工後，大湖路單側鐵軌將廢除，台鐵同意該塊鐵路用地，將提供給市府拓寬使用，而懸空的公車候車亭以及人行道也有空間規畫。