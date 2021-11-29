大陸正為實現「共同富裕」創造良好願景。中國人民銀行貨幣政策委員會委員蔡昉28日在「財經年會」上表示，要實現共同富裕，中國需要把衡量收入不平等程度的基尼係數降到0.4以下。

多維新聞報導，蔡昉指出，經濟發展要保持在適度的、合理的增長區間。而且，基尼係數要降到0.4以下，「如果高於0.4，沒法說這是共同富裕」。蔡昉認為，到2025年，中國的基尼係數應從目前的0.47左右降到接近0.4，然後到2035年向0.35的水準靠近。

蔡昉強調，要想達到上述目標，還有很多工作要做，要利用初次分配、再分配、第三次分配的各種手段和途徑，形成中等收入群體為主體的橄欖形社會結構，更重要的是建造起一個覆蓋全民全生命週期的基本公共服務體系。

基本公共服務體系再分配是縮小收入差距的終極手段。「基尼係數降到0.4以下，靠初次分配是做不到的，在任何國家都無法靠初次分配做到，OECD已開發國家基尼係數在初次分配之後都在0.4，甚至0.5以上，經過了稅收和轉移支付的再分配以後，普遍降到了0.4以下，所有的已開發國家都是如此，除了美國略高於0.4。他們降幅再分配，把基尼係數下降的幅度可以高達30％」。

基尼係數是指國際上通用的、用以衡量一個國家或地區居民收入差距的常用指標。基尼係數最大為「1」，最小等於「0」。 基尼係數越接近0表明收入分配越是趨向平等。

蔡昉認為，在政府對收入進行再分配前，OECD（經濟合作與發展組織）國家的基尼係數普遍高於0.4，由此可見，基本公共服務體系再分配是縮小收入差距的終極手段。