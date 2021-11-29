刑事局近來接獲200多名民眾報案，指稱「賣家幫」網站涉詐騙，LINE帳戶無法出金訊息，還遭到退出群組，27日網站無預警關閉，投資民眾累積損失近3000萬元，現已向刑事局報案，警方呼籲受害民眾準備相關資料就近向當地派出所、刑事局報案。

「賣家幫」網站號稱與國內電商平台合作，聲稱「零風險穩賺不賠」，協助網拍賣家找到買家當作口號，透過「雲計算虛擬下單技術」建立空氣單，不需購買商品可衝高即可衝高商品銷售量，藉回饋高額的紅利獎金，領回全數本金。

警方調查，「賣家幫」計有3個官方網站，期間並不斷變更網址，「賣家幫」輔以與內政部合作網路實名認證及成立國內公司行號名義加深民眾信任，詐騙營運模式與去年「蝦皮集單」及「友點讚」假投資APP如出一轍。截至28日止，受理「賣家幫」詐欺案件計278件，財損金額2756萬元。

「賣家幫被害人自救會」梁先生表示，「賣家幫」平台成立後，他跟親友借800萬元左右，介紹30多名好友加入投資賺錢，「賣家幫」允諾2.5個月就可翻倍獲利，如果招募會員，可把獲利率從45％提升到60％，最高上限為85％，因而誤信投入資金。

刑事局查出，「賣家幫有限公司」設立在高雄市苓雅區，為求偵辦速度，製作完被害人筆錄後，會把相關資料彙集給該局南部打擊犯罪中心盡速展開調查。