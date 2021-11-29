高雄市義大醫院服務偏鄉，為提升偏鄉C型肝炎個案接受治療意願及大腸鏡檢查，義大與六龜衛生所合作篩檢陽性個案「綠色通關」計畫，讓篩檢陽性個案可便利接受後續的檢查及治療，盼民眾早日發現病症，早療早癒。

義大醫院胃腸肝膽科主任戴啟明自2020年8月起，每3個月至六龜衛生所進行巡迴醫療腹部超音波檢查。戴啟明與六龜衛生所主任林鴻合作「綠色通關」計畫，讓篩檢陽性個案可便利接受後續的檢查及治療。

林鴻表示，六龜地區是高雄市C肝高風險區之一，於2020年1月迄今，總共有1243名民眾接受肝炎篩檢，篩檢出56名C肝陽性個案，其中45名個案成功轉介至義大醫院，9名個案已在其他醫療院所追蹤治療，只有2名個案沒有意願接受轉介。

至於大腸鏡檢查，義大醫院於今年4月開始作腸篩陽性大腸鏡的轉介。腸篩陽性個案由衛生所通知，經由雙方合作，幫助個案直接預約義大醫院大腸鏡檢查時間，而檢查前的清腸，衛教都在衛生所完成，讓個案能到醫院當日即接受檢查並看報告，不需舟車勞頓，大幅提高腸篩陽性患者接受大腸鏡檢查的意願。

戴啟明說，目前已有10名患者依此轉介模式完成大腸鏡檢查，清腸的效果都很好，檢查結果發現1名個案有大腸癌，4名個案有大腸息肉，息肉也都於當日予以切除。民眾對此都覺得很便利，就醫意願提高。

根據2018年台大醫院研究團隊分析資料顯示，若糞便潛血篩檢為陽性，但未接受大腸鏡確診，則大腸癌的死亡風險增加6成4；而愈晚確診者，相對罹癌風險會增加，特別是超過1年才做大腸鏡檢查者，罹患大腸癌風險更高達2.8倍。