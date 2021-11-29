雖然Omicron病毒來勢洶洶，日股早盤也是以大跌400多點開出，但早盤結束時，大盤指數卻從谷底翻揚，一路爬升至平盤附近。但後繼無力下，午盤過後指數愈走愈低，最後日經收28283.92點，跌467.7點或1.63%，創下1個半月新低點。東證收1948.48點，跌36.5點或1.84%。

因目前Omicron尚未有大災情傳出，因此市場也在日股早盤大幅修正之際，趁機逢低買進。瑞穗證券認為，市場憂心Omicron出現，但全球藥廠也正積極開發新疫苗應對。相信在不久後，會更了解這個Omicron新病毒。

美國傳染病權威佛奇認為，大概還需要兩周時間，才能對Omicron有比較通盤的了解。

29日日股中，因為擔憂未來社交禁令會緊縮，旅遊相關族群成為拋售對象。以東京迪士尼度假村的營運業者Oriental Land來說，股價應聲收跌4.76%。

另外，東海旅客鐵道跌3.95%，而東日本旅客鐵道也跌3.9%。

以出口為主的日本車商，卻因日圓匯價走強而下挫，29日公布長期業務發展走向的日產汽車跌5.63%，本田汽車跌3.79%，速霸陸也跌3.15%。

高科技類股的表現可圈可點，半導體設備商雷泰光電漲3.96%，網路醫療平台M3也漲3.09%。

疫情受惠股任天堂漲2.99%，市場猜測Omicron將重啟社交禁令，電玩遊戲機因而需求增溫。