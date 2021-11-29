台產(2832)今年防疫神單成功帶動市場話題，前三季簽單保費大增43.4％，但也成為防疫破口下的受災戶，理賠金額飆高，自留保險賠款給付年增9成，使得前三季稅後虧損1.09億元，每股虧損0.3元。台產今天在線上法說會指出，隨著疫情降溫，每月認列滿期保費1.6億元都可望轉為收益，第四季獲利可望逐步調升，未來也將利用403萬張防疫保單的基礎客戶，在明年保單新產品推出上做出更有效的發揮。

台產今年前三季認列防疫保單銷售成本、理賠金額與賠款準備後，每股虧損0.3元，但簽單保收入達69.44億元，年成長43.4％，自留滿期保費收入達50.50億元，年成長44.7％。若扣除防疫險後，稅前淨利7.86億元，年成長27.5％。

該公司10月稅後淨利2.25億元，前10月已經轉正，獲利1.18億元，由於每個月認列滿期保費1.6億元，疫情消退後這些都可以反映在利潤上，第四季獲利情形可望逐步往上調升。

台產今年主要險種營業額跟保費都還是成長，其中，車險部分，今年由於疫情關係，導致外出旅遊人數減少，車險損率有明顯下降，車險比重占比5成，核保盈餘帶動本業獲利成長，但明年若疫情影響再降低，車險損率可能就會上升。

商業火險台產是市場領先群，住宅火險也帶來不錯核保利潤，2022年將持續深耕銀行通路，住宅火險市占率可望維持，貢獻穩健收入。此外，台產在明年綠能保險（保險、風力發電）投入更多心力，綠能產險預期會有較高的成長。

在投資配置部分，台產主要有股票、固定收益（債券存款利息）及不動產租金收入三部分，雖然受防疫保單影響獲利，但淨投資收益還是成長8.3％，每年三大部分各約貢獻1.4億元上下，今年台產以提升穩健性的收入配置為主，降低會因行情產生較大波動的資本利得比重。