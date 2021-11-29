台鋼集團扣件線材廠春雨(2012)預期第四季營運續穩，對明年鋼鐵業未改樂觀之預期，亦對明年公司展望審慎樂觀。春雨董事長林輝政表示，美中貿易戰對台灣出口有利；歐洲轉單以及美國基建1.2兆美元將帶動鋼市需求，且國內市場內需旺盛，因此對明年持續樂觀。

產業方面，春雨指出，短期受塞港及運費高漲影響，庫存去化放緩，以及短期歐美房市擴張暫緩。長期來看，供給方面，隨著碳中和趨勢令鋼材製造成本上升，需求則隨著塞港、庫存去化後，各國基礎建設需求將回升，以及歐盟對中國大陸扣件課徵反傾銷稅，有利台灣業者銷歐。

春雨今日舉行法說會，展望營運，春雨總經理蔡東森表示，第四季公司業績可望與第三季持平，目前公司整體訂單能見度到明年第二季；公司並啟動增產，隨著製程優化以及引進新機，預期明年第三季起，整體產能比目前增長三成。

春雨董事長林輝政強調，自台鋼集團進駐後，春雨營運逐年成長。受惠產品價、量齊揚，春雨第三季營收、稅後淨利、EPS同創新高。也強調台鋼集團整體持股春雨35%，持股比率高。

春雨第三季營收32.57億元，季增10.15%、年增63.01%；歸屬母公司稅後淨利2.39億元，季增2.14%、年增7.72倍，EPS 0.9元；前三季營收85.3億元，年增47.76%；歸屬母公司業主淨利為5.97億元，創新高，EPS 2.26元。

展望第四季，中鋼鋼價續小漲，春雨公司第四季營收及獲利力拚持續第三季，單季營運可望力撐第三季高檔。

春雨主要生產、銷售各式緊固件、球化線材，應用領域包含鋼結構、裝修、工業、機械用、汽車用等，公司生產基地包含高雄、印尼及中國廠；台灣以及中國廠負責線材、螺絲等製造，印尼以小五金產品為主。台灣廠房56000坪，大陸廠房面積58000坪。

春雨表示，台灣廠區方面，隨疫後經濟復甦，海外客戶回補庫存力道逐漸轉強，加上歐盟去年對中國螺絲啟動反傾銷調查，今年6月底進一步對其扣件產品實施9個月進口登記，預計在明年初進行初判，持續帶來轉單。內銷方面，受惠台商持續回流建廠辦，帶動扣件及原料線材需求增加。