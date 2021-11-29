新北經發局為鼓勵女性在企業實現自我，打破職場刻板框架，舉辦「新北企業女傑獎」甄選，即日起至2022年1月底止，歡迎企業踴躍報名，期待透過表揚優秀女性企業主管及性別友善企業，讓更多企業重視女性高階人才，展現新北市多元的力量。

經發局統計，截至今年9月底，在新北市14餘萬家的公司裡，女性擔任負責人的企業有4萬3849家，佔了31.12％，比例每年均持續成長中。

經發局表示，新北市府從2016年訂為新北性平元年後，每年都致力於縮小因性別而產生的差別待遇，為了促進職場兩性平權，制訂了一系列政策，如培力企業中高階女性主管人才、提升女性職場領導力，建構女性友善創業育成環境，並擬定具體獎勵措施保障女性取得創業資源與市場行銷機會。

經發局長何怡明表示，新北女力崛起，除市府日前推出系列影片、實體論壇廣獲好評，經發局推出的新北企業女傑獎更深入企業內部，希望表彰公司經營成功的女性創辦人或在職場上工作表現優異的女性主管，使她們的努力工作實踐、自我價值的過程被眾人看見，成為其他女性之表率。

何怡明說，企業女傑獎評選分為「創新思維、帶動改變」、「資源整合、提升效能」、「激勵管理、達成目標」、「貫徹方針、精進流程」、「有效行銷、強化服務」、「危機處理、迅速應變」等6個主要項目，搭配3項加分項目。

此外，除了表揚女性主管的優異表現外，加分項目中的「打造性別友善及安心職場」，更是要讓致力於打造友善及安心職場的企業，成為標竿，進而帶動效仿之風氣，讓營造性別平等職場不再只是口號，而是化為實際而溫馨的案例。詳洽經發局官網。