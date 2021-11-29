2021即將進入尾聲，不少人都希望在全新的一年扭轉乾坤、財運翻倍，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座2022年運勢迅速上漲，不僅事業更上一層樓，財運也能大豐收。

水瓶座：

水瓶座進入2022年之後，運勢會得到空前的提升，尤其是在3月至4月，火星正好進入水瓶座的財帛宮，財運迎來最高點。不過要注意的是，水瓶座不能總是埋頭苦幹，必須要隨時探查形勢，並且做好規劃，畢竟機會是留給準備好的人，屆時只要抓緊機會順勢而上，就能賺進大把鈔票。

天蠍座：

喜歡冒險、追求刺激的天蠍座在2022年會有很大的發展空間，尤其在職場上，事業能蓬勃發展，經濟上也有很大的起色。因此只要把握住機會，即便是小小的投資，也會有不錯的收穫，屆時無論是生活或是事業都能走上正軌，存款也能一翻好幾倍。

雙子座：

幽默風趣的雙子座無論是在生活或是職場上，人際關係都非常好，因此在資源和人脈方面都有很好的管道晉升。雙子座的事業在2022年會得到空前的發展，除了憑藉自身出眾的實力之外，在貴人的幫襯下，事業和財運皆能大豐收，在這一年不妨做點小生意，會有不錯的發展。