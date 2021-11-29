南韓知名饒舌女歌手Jessi，擁有迷人嗓音與凹凸有致的火辣身材，加上自然不做作的豪放個性，受到大批粉絲的喜愛。近日推出新單曲的她，於社群平台上更新近況，曬出性感的比基尼辣照，令網友大噴鼻血。

Jessi出道以來穿搭風格一向前衛、大膽，也經常在個人IG上不吝嗇的分享火辣穿搭與身材，IG吸引超過903萬人追蹤。而行程相當忙碌的Jessi，今（29）日也趁著好天氣與休閒空檔享受陽光，並在社群平台上曬出一系列辣照，照片中只見她穿著穿著黑色比基尼搭配灰色緊身休閒短褲，背對著鏡頭、側身秀出圓潤翹臀與飽滿半球，瞬間電翻一票網友。

接著，Jessi也不忘曬出正面照，並將頭髮綁上俏皮的雙馬尾，火辣身材與凹凸有致的性感曲線一覽無遺，令網友看了忍不住大讚「姊姊實在太可愛了」、「又辣又性感的姊姊」、「Jessi的身材練得實在太好看了」、「完全是外國人的身材」、「愛死Jessi了」、「雙馬尾太可愛了」、「你怎麼會美成這樣」、「我的性感女王」，PO文短短4小時就立即吸引超過60萬人按讚。

事實上，Jessi過去曾在節目中，大方承認自己的臉及胸部都動過整型手術，但私底下為了維持前凸後翹的S形身材，Jessi不僅嚴格控制飲食，還經常到健身房裡鍛鍊翹臀與曲線，即使受到酸民攻擊，她也不在乎大膽回嗆，直率自然又認真的性格受到大批粉絲的喜愛。而不久前才推出單曲《Cold Blooded》的她，近日還與英國知名創作歌手「紅髮艾德」（Edward Sheeran）及宣美攜手合作單曲《SHIVERS》，使人氣再度攀升。