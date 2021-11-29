台中二選區立委補選打得火熱，民進黨參選人林靜儀鎖定國民黨對手顏寬恒位於南屯區的招待所猛烈攻擊，更大聲要求中市府給交代。對此，台中市政府都發局今天已發文通知，要求違建所有者必須14天內自行拆除，否則將依違章建築排拆優先順序原則辦理。

都發局指出，今天已通知違建人配合實地勘查，確認該處在合法建築物兩側有增建，另臨近大同九街有加蓋一間小建物，總計違建有3處，已開立違章建築認定通知書，並發函限期違建人14日內自行拆除，若屆期未自行拆除，市府將排定順序進行拆除。