新冠變異株Omicron入侵多國，世界衛生組織（WHO）今（29）日表示，Omicron的整體全球風險「非常高」，未來新冠病例可能會激增，造成嚴重後果。WHO也警告，少部份打過疫苗者仍舊會感染。

世界衛生組織（WHO）將Omicron列為高關注變異株。

路透社報導，世界衛生組織今日表示，新冠變異株Omicron進一步在全球傳播的可能性很高，WHO評估這隻病毒的整體全球風險為「非常高」，警告未來可能會有病例暴增的狀況，將帶來「嚴重後果」。

世衛指出，Omicron的棘蛋白有空前的突變數量，其中有一些突變特別令人擔心，可能會影響全球新冠疫情走勢。

整體而言，Omicron免疫逃脫的程度仍存在很大的不確定性，需要進一步研究病毒脫逃疫苗或自然感染誘發免疫力的程度，WHO預期幾周內將會有相關數據出爐。

另外，世衛也預期，少部份已接種過疫苗的人仍舊會感染。

針對如何嚴防Omicron進一步擴散，WHO敦促成員國通報Omicron最初病例，以及所佔比例。

世衛也呼籲各國盡快提高優先族群的疫苗覆蓋率，並且根據風險來及時調整跨國旅行措施。