中寮鄉老年人口占23.5％，缺乏大眾運輸工具，長輩就醫不便；台北市東億國際獅子會創會長李宗霖，29日率獅友展現大愛精神，捐贈1輛高齡友善醫療車，給中寮鄉衛生所，協助接送醫療設備及醫護人員，提供在地甚至到宅醫療服務。

東億號高齡友善醫療車捐贈儀式，包括李宗霖、300A1區總監陳鍊成及現任會長詹世新等獅兄獅姊都列席；南投縣副縣長陳正昇、衛生局長陳南松、中寮鄉長廖宜賢、縣議員張永輝、鄉代會主席游如村也到場表達謝意。

陳正昇感謝熱心獅友出錢出力，改善長輩就醫交通問題；陳鍊成說，該區由80多個獅會組成，還有2到3個公益車輛捐贈額度，歡迎南投縣有需要的鄉鎮及機構踴躍接洽。

中寮鄉老年人口3386人，占全鄉人口23.5 ％；單獨生活戶3302人，占全鄉人口22.9％，農村就業機會少，年輕人外流嚴重，去年鄉內民行公車停駛後，高齡長輩就醫交通不便問題，更是雪上加霜。

陳正昇表示，南投縣有魚池、信義、仁愛、中寮、國姓及鹿谷等6個醫療偏鄉，提供長者可近性醫療服務是當務之急；中寮鄉衛生所結合部立南投醫院、南基醫院及鄰近開業醫師，支援專科醫師到衛生所、社區活動中心辦理巡迴醫療、健康篩檢、疫苗接種等服務，也因此亟需專用的高齡友善醫療車。

東億獅子會捐贈的高齡友善醫療專用車，可以協助載運醫療設備及醫護人員，深入村鄰社區，提供長輩在地就醫，甚至到宅醫療服務，減少因交通阻礙無法就醫的難題，也降低延誤治療產生合併症的疑慮。