一名女網友控訴，懷孕快8個月宮縮，老公卻說跟朋友約好去釣魚，害她忍痛自己騎車去醫院，住院安胎快一個星期，結果發現釣魚只是老公去見前妻的藉口。正當眾多網友力挺人妻，痛罵這名丈夫以及前妻時，疑似「前妻」卻跳出來打臉，爆料原PO安胎是因為她打麻將打到半夜才宮縮，怕被發現又去賭錢不敢說人在哪裡，丈夫才出門去釣魚。

「老公騙我跟朋友去釣魚，結果前妻也跟去」，一名女網友在爆料公社App匿名公社發文，說早就知道老公愛釣魚，但現在才知道每次去釣魚前妻都會跟去。還說自己懷孕快8個月，之前突然宮縮痛到直不起腰，要老公載她去急診，老公卻說跟朋友約好釣魚轉頭就走，害她一個人忍痛騎車到醫院，住院安胎快1個星期，老公只來照顧她2次。

原PO憤怒說：「男人工作忙休假時有正當娛樂算是抒壓，但原來這都是你為了見前妻所掰的藉口，你既然這麼愛她幹嘛跟她離婚？你既然放不下她為什麼要跟我結婚？只因為我有你的孩子？」、「今天撕破臉了，我也不想再回去那個沒愛的家，孩子我會自己養大，反正我爸媽也說不差那一雙碗筷，你就抱著前妻好好過日子吧！。

就在網友們紛紛氣憤這個男人的作為時，疑似「前妻」跳出來用「小三也好意思喊冤」發文打臉：「她根本就沒這麼委屈，8個月安胎是因為她跟朋友打麻將打到半夜才宮縮的，那個男的想去載，她怕被發現又在賭錢所以不敢說在哪裡，他才出門釣魚的，根本不是什麼轉頭就走」。

更說「我就是那個前妻，釣魚場是我伯父開的，我在魚場工作，他來釣魚當然我也在。而且這麼多魚場他習慣來我這釣，我也趕過他不是沒有」。更大爆料：「妳當初用懷孕要脅他離婚的事情怎麼不說？還割腕跳樓怎麼不說？還有你們並沒有結婚好嗎？連登記宴客都沒有就直接住進他家以老婆自稱」。

超展開的劇情讓眾多網友看傻，紛紛表示：「原來那篇是小三！！！」、「好快，我還以為要過幾天才有相關故事的。沒想到是前妻馬上來了」、「爆米花準備好了！」、「置板凳+可樂+爆米花」、「接下來應該是要等男主出面，現身說法了」。