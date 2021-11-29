Omicron新變種病毒再起，美股帶頭狂洩，全球股市綠油油，台股開低後回到平盤上下震盪收小黑，新台幣因出口商月底拋匯支撐而逆勢走升，上演股匯不同調，終場收在27.807元，升值2.9分，結束連二個交易日貶勢，台北外匯經紀公司成交量8.31億美元。

外匯交易員指出，美股四大指數上周五被Omicron全部打趴，道瓊一度崩逾千點，主要股市全面下殺，台股雖跟著開低，最後表現相對抗跌，僅下滑41點收在17328點，且外資意外小幅買超台股新台幣60億元，在匯市偏匯入，加上月底出口商拋匯作帳需求出籠，使得新台幣逆勢走升，午後更進一步漲破27.8元，在進口商進場買匯後，升幅略趨於收斂。

外匯交易員認為，僅管疫苗覆蓋率持續提高，但新的變種病毒來勢洶洶，金融市場不敢輕忽，對於再封鎖的擔憂，引發恐慌情緒，預料將持續一段期間的利空衝擊，靜待疫情回穩，若外資也轉為賣股匯出，新台幣不排將跟著走貶。