面對新變種病毒Omicron來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心今(29)日宣布，18歲以上可公費施打第三劑加強針，並強烈建議包括65歲以上長者、醫護人員、防疫工作人員等6大高風險族群，於第二劑疫苗接種6個月後施打第三劑，指揮官陳時中並表示，最快將於明年1月1日左右接種。

Omicron來襲！青少年建議接種第二劑 陳時中：估12月中旬後開打

由於Omicron病毒來襲，陳時中今天宣布，恢復12至17歲青少年的第二劑BNT疫苗接種，預計施打時間為12月中旬過後，且18歲以上可公費施打第三劑加強針，並強烈建議6大高風險族群來接種，包括65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員及容易感染與疾病嚴重風險者。

指揮中心建議，18歲以上接種完第二劑疫苗後6個月，可施打第3劑加強針，其中6大高風險族群強烈建議施打。(指揮中心提供)

陳時中表示，第三劑應於第二劑疫苗接種6個月後施打，彈性可以放寬到5個月，接種日期及方式仍在規劃中，預計最快將於明年1月1日左右接種，至於第三劑接種廠牌，指揮中心表示，目前各國對於追加劑接種廠牌尚無明確建議，將持續收集國內外相關臨床實驗與研究數據，以及各國接種建議規劃接種作業。

指揮中心說明，根據專家評估，完成兩劑COVID-19疫苗後可快速提升免疫保護力，有效預防COVID-19病毒感染及感染後重症與死亡風險，但疫苗保護力會隨著接種時間逐續下降，加上COVID-19病毒不斷變異，即便完成兩劑疫苗後，仍有突破性感染風險，因此建議民眾應於第二劑接種6個月後，追加接種第三劑COVID-19疫苗。