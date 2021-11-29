國立高雄師範大學參加今年「第17屆國際傑出發明家獎」成果豐碩，高師大博士兼任教師許長祿、科環所研究生陳余芳分別榮獲「國際傑出發明家名人堂」及「國際傑出發明家發明國光獎章」，而許、陳的指導教授洪振方也獲頒「發明導師」獎項。

許長祿為高師大傑出校友，目前擔任國際知名生物科技股份有限公司董事長，同時為無糖科學植菌發酵工程專家，專攻農漁業科學環境與小分子植化素產業鏈領域，許長祿研發的專利高達73項，在此次國際傑出發明家獎榮登最高榮耀「國際傑出發明家名人堂」。

陳余芳則為高師大科學教育暨環境教育研究所研究生，發明專利共有5項，經大會嚴審，獲頒「國際傑出發明家發明國光獎章」，依例陳余芳及許長祿將接受總統親自接見表揚。而擔任2人指導教授的正是高師大理學院院長洪振方，他也深獲台灣發明協會高度肯定，獲頒「發明導師」獎項。

獲獎3人專程於29日前往高師大和平校區，感謝校長吳連賞的鼓勵與推薦，讓他們有機會獲得此殊榮。吳連賞表示，「國際傑出發明家獎」審查標準極高，可以獲獎相當不容易，他們是高師大之光，也期勉許長祿與陳余芳繼續接受挑戰，應用所學貢獻社會。