本週已進入節氣小雪，全台降溫有感、黑夜變長，戶外活動時間減少，循環代謝變差，保護力也會跟著下降，除了可以增加運動量、泡熱水澡之外，也可以藉由食補來提升體內循環。

紅麴是一種很特別的食物，是由「紅麴菌」接種至蒸熟的大米，經發酵而成的加工品，具有千年歷史，發源於古中國。根據典籍考究，最早於中國北宋時期，陶谷的《清異錄》便記載以紅麴煮肉，明代李時珍《本草綱目》中對紅麴有更進一步的功效記載。古人很早便發現了紅麴食用與藥用的價值，不只能拿來烹飪與治病，甚至會以紅麴色素妝點佳餚，可謂是物盡其用。

紅麴是先人古老智慧的結晶，內含紅麴素，能夠掃除身體負擔，促進體內循環。超級站嚴選紅麴、納豆、大豆卵磷子、韭菜子、紅景天，獨家清心養生黃金5配方，啟動循環、強化新陳代謝，在寒冷的冬季調節身體機能，提升保護力，掃除沉重壓力，通體舒暢不擔心。

網紅依靜推薦超級站納豆紅麴膠囊，幫助新陳代謝。(圖/超級站提供)

納豆激酶是納豆中最活耀的功能性成分之一，具有代謝順暢、增強體內循環之效，幫助思緒清晰，提升身體機能；知名德國生產廠的大豆卵磷脂，選用符合歐洲非基因改造規格之大豆製作，守護循環、減輕負荷，促進新陳代謝、增強保護力；韭菜籽中含有豐富的維生素 B1、B2、C 與鋅、鉻、錳、鍺、銅、硒、鉀、鎂等超過 10 種維生素及礦物質，有效調節生理機能，調整體質，充沛精力；紅景天是連康熙皇帝都懾服的神奇藥草，暢通體內循環、加速營養素吸收。

超級站保健食品通過多項SGS品質檢驗標準，由通過TFDA PIC/S GMP認證的利達製藥，根據食品安全衛生管理法的準則，設置獨立的廠房以及設備，以頂級規模工廠設備在台生產，杜絕所有污染的可能。為您把關最專業嚴謹的製造過程，生產過程符合GHP食品良好衛生規範，已投保一千萬產品責任險。(賴韻如/台北報導)

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