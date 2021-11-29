亞馬遜全球消費者業務執行長克拉克（Dave Clark）周日接受媒體訪問時表示，現在去預測Omicron新冠變種病毒會如何影響假期購物季的消費者支出仍為時過早，但他認為就目前而言，消費者仍將繼續購物。

克拉克表示，他對科學家和製藥公司的能力「非常樂觀」，他認為消費者雖然正在評估事態的發展，但在進入年終假期季之際，也會繼續過著他們的日子，「人們想要度過一個非常周到的假期，也希望為重返這個世界做準備，這就是我們從他們的支出中看到的事」。

他並表示，這場大流行病促使人們重新考慮應如何建構他們的生活和工作，這將使公司在人力招聘上面臨挑戰。雖然亞馬遜在當前勞動力短缺之際成功找到了員工，但「這仍是一個挑戰」。

此外，克拉克表示目前通膨問題並未打擊消費者支出，亞馬遜在「黑色星期五」的銷售表現打破了紀錄。消費者正在服飾和家飾用品上花錢，顯示他們仍有團聚的計畫。不過，在人們為了遠端上班購置居家辦公設備後，電子產品的支出已見下滑。