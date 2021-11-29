華航(2610)首架A321neo客機於德國漢堡時間11月29日正式交機，全新機隊強調零接觸服務、高規格防疫，寬敞舒適的客艙內裝，搭配加大容量、加快效率的貨艙系統，以及節能省油的特性，A321neo將擔綱華航區域航線主力機種的重任。A321neo新機抵台後將先進行整備及認證，未來配合旅運市場需求，陸續投入東北亞、東南亞及兩岸等航線，強化華航區域線航網布局。

華航A321neo客機配置12席豪華商務艙、168席經濟艙，共計180個座位。因應後疫情時代，客艙設置符合旅客需求、防疫零接觸的細節功能，更首次在窄體客機選用廣體客機的全平躺豪華商務艙座椅，椅寬更為寬敞，並配置可調式加高活動隔板，保有隱私的同時，亦降低與鄰座接觸的機會。

華航貨運名列全球第五大，新機隊引進亦持續打造優質的貨運服務，A321neo客機腹艙特別選擇可彈性配置的「貨物裝卸系統」(Cargo Loading System)，以盤櫃裝載貨物，有效節省人力搬運、縮短航機過境的地停時間，保護貨物及旅客行李；並可新增重型貨物貨源，且更易於裝卸；另外可配合各地機場需求，調整腹艙為散裝形式，航機調度更靈活。A321neo新機預估可增加10～20％的貨量，對於現階段以貨運為重的營運可謂如虎添翼。

A321neo比起前一世代窄體機，可減少15～20％燃油消耗，亦可減少達75％噪音足跡及50％氮氧化物NOx排放。華航還特別安排A321neo新機空渡回台時，比照A350添加永續航空燃油(Sustainable Aviation Fuels)，可較傳統燃油再減碳8％，以實際的節油減碳行動，支持2050年淨零排放承諾。