高麗菜是冬季大宗蔬菜的指標蔬菜，近日價格低迷，且種植數量已比過往同期增加27％，嚴重超種讓農委會農糧署亮起紫色燈號警示。（本報資料照）

高麗菜超種，亮紫燈。時序入冬正是大啖鍋物季節，火鍋裡必備蔬菜高麗菜進入大宗盛產，農委會農糧署月中發出入秋後首次紫色警示燈號，彰化縣政府也大聲疾呼，要農民別再搶種，避免年後菜價崩盤。

根據農糧署預警燈號分類，每旬售出高麗菜苗390萬株以下為綠燈，390萬到540萬株為黃燈，540萬到600萬株為紅燈，600萬株以上則為紫燈，通稱「紫爆」。

自10月以來，溪湖果菜市場高麗菜交易平均價，像在坐溜滑梯，一路由每公斤25元跌至15元左右，與夏季時一顆動輒上百元，平均交易價達到50、60元，有如天壤之別。

彰化縣農業處表示，截至11月中旬，縣內高麗菜種植株數已達786萬株，供苗量較近3年同期增加27％，高麗菜目前已超種並首度入秋後亮紫燈，種植量已超出市場合理需求，呼籲農民調整生產規畫、分批減種，確保合理收益。

彰化縣青農聯誼會前會長謝悉文則說，高麗菜是冬季大宗蔬菜指標，影響其他大宗蔬菜價格也會跟著波動，高麗菜種植至採收約需80天、包心白菜則約45天，經不斷宣導提醒，本月下旬蔬菜出苗量明顯趨緩，訂單詢問度降低。

他說，已有不少農友主動分流、分批進場，將每批菜苗種植間隔期拉開，菜苗交貨期也多數延後3至7天，甚至10來天，部分農田甚至選擇裡作期休耕半個月，許多種苗場幾乎都配合自行吸收成本，避免菜價再走跌。

農業處強調，統計今年彰化縣高麗菜栽種面積已達864公頃，較去年增加88公頃，若氣候持續穩定，明年1月下旬將出現集中採收，加上明年農曆春節較早，若疫情穩定，尾牙聚餐蔬菜需求暢旺，蔬菜價格相對平穩。

惟考量年節後，常因氣候轉暖、休市後蔬菜集中供應，再加上消費力下降等因素影響，導致致市場量多價跌，呼籲農民不要搶種，種植前謹慎評估，分期種植、分散風險，以免菜價遭擠壓而崩跌。