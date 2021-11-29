「補教天后」陳子璇曾與名師高國華譜出「補教人生」，兩人從驚世戀人成為驚世夫妻，但婚姻9年畫下終點，陳子璇登出「補教人生」也離開台灣市場，這些年隻身在大陸發展個人事業，而48歲仍保持著亮眼外型的她，其實不缺桃花，但她卻透露有命理老師說她命中缺愛，讓她忍不住發文反駁。

陳子璇與高國華離婚，至今單身以一年，一個人在對岸忙碌地工作，甚至已2年沒能回台灣，而她經常透過臉書分享生活點滴，透露跟前夫高國華至今仍維持友好關係並且經常聯繫，但情路其實已經向前走，坦言對戀愛仍有渴望，也不乏艷遇跟約會對象，只是還在慢慢挑，可說是非常搶手。

昨天陳子璇在臉書po文，以〈花若盛開，蝴蝶自來〉為題，分享自己的愛情觀，「如果你看到一隻很美的蝴蝶，你不要去抓它，因為你抓不到，就算抓住了，蝴蝶一有空間馬上飛走，你應該開始好好把花種好，給花最好的滋養，讓花開得又大又美」這時候蝴蝶就會自己飛過來了。

她認為這道理恰如其分適用在愛情上，面對喜歡的人，其實要強迫對方喜歡自己是很困難的，「所以要讓自己變得更好，讓自己不斷增長」，對方才會反過來靠近，她認為兩個人之所以走不下去，是因為其中一個人沒有成長，跟不上不斷前進的另一半，所以走不到一塊兒，「相愛容易相處難，當然，你願意停下來等對方跟上你，也不是不可以」。

說到愛情話題，陳子璇表示，曾有算命老師斷言她人生中什麼都不缺，就是缺「愛」，而她一笑置之，因為真相是什麼她自己清楚，「事實上我窮的只剩下愛」，有網友聽了她一席話，打趣留言：「那...您跟高老師是誰沒成長(快跑...)」，釣出陳子璇本人回應：「如人飲水」，EQ超高。