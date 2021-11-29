台南市議會本屆定期會審查111年度台南市總預算，但因曾數度流會，加上議員發言踴躍，審查速度緩慢，眼看會期即將結束，還有2／3的局處預算尚未審查。儘管議會已敲定從12月13日起加開臨時會接續審查，但有議員認為，如果議員審查預算的方式沒有改變，即使加開臨時會，恐怕還是審不完。

據了解，本屆議會定期會從9月23日開議後，預定12月1日閉幕。其中，最重要的工作，即是審議111年度台南市總預算。依照議事日程，從10月28日起安排聯席審查總預算暨附屬單位預算後，原本預計11月23日即可完成總預算審查，卻因進度緩慢，會期中又變更議程於29日下午增加半天的審議時間，但依舊沒有審完。

議會指出，目前總預算的審查進度，僅完成財經、工務、保安等委員會相關單位的預算，建設委員會的農業局單位預算只審一半；至於建設委員會其餘的經發局、衛生局、環保局等單位預算，以及教育、民政、財經等委員會相關單位預算，全都還沒有審議，審查進度幾乎只有1／3。

多位議員都表示，明年度總預算審查進度緩慢的原因，除了數度因開會人數不足，經清點人數後流會外，加上預算逐頁審查，議員們又踴躍發言，也讓審查進度難以加快。往年警察、消防等保安委員會的預算都能輕騎過關，但今年除了消防局的預算快速通關之外，連警察局的預算都足足審了2天，可見議員們把關十分嚴格。

部分議員更私下認為，如果議員審查預算的方式沒有改變，即使加開臨時會，恐怕也無法全部審完。因為去年審查進度更慢的相關單位，直到目前都還沒開始。

議會強調，針對尚未審查完的預算，預定12月13日到22日加開臨時會，接力繼續審查。鑑於去年也是召開2次臨時會，才三讀通過110年度台南市總預算，在有前例可循之下，一旦情況需要，今年應該也會比照辦理。