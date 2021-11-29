歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近來在大陸發展，處女作《當家主母》卻捲入殺貓疑雲，由於戲中一幕白貓從桌上墜落慘死的畫面太逼真，引發網友懷疑是假戲真做，儘管劇組及女主角蔣勤勤都否認仍無法平息眾怒，29日凌晨劇組再發布影片，聲稱貓咪已經找到了。

《當家主母》32集中有將白貓毒死的橋段，能看到畫面中，白貓的頭部墜地，四肢不斷掙扎，最後雙眼無神不動，11秒畫面在網路上瘋傳，還有網友自稱是當時的臨演，表示劇組為了呈現真實畫面電擊貓咪，最後這隻白貓咪咪被活活電死，已經被埋葬。

貓咪頭著地落下。(圖/翻攝自微博)

對此，劇組聲稱：「攝製組在專業人士的指導和貓主人的看護下，並在確保小貓安全的情況下完成拍攝。」還強調咪咪是劇組的團寵，然而劇組卻拿不出證據證明咪咪還活著，事隔3日，29日凌晨劇組終於上傳影片，畫面中自稱是咪咪主人的女子臉部被打馬，在劇組人員的提問下一一回答問題。

女子抱著一隻白貓，透露咪咪平時都是放養，前兩天跑出去玩了，為了要為大家解惑，才請家人去把咪咪找回來，同時也展示手機裡咪咪的影片，然而網友還是不買單，甚至直接指出，拍戲的咪咪是母貓，但影片中的貓咪卻是公貓，質疑劇組只是找其他白貓來掩蓋真相。