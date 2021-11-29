台中市大里區樹王里，日前發放獎學金，發現領獎人姓名同音，僅中間字不同，但更巧合的是家長姓名也同名同姓，甚至還住同一條路上。（陳俞樺提供／黃國峰台中傳真）

「林佩萱」同學，請上前領獎學金，台中市大里區樹王里日前正頒發獎學金，受獎的學生聞唱名依序上前領獎，可不多久又有唱名「林姵萱」上台領獎，重複領獎？原來今年樹王里有兩個受獎高職生，都叫林「佩/姵」萱，里長陳俞樺指出，這還不夠巧合，更巧合的是連父親都同名，還住同一條路上。

陳俞樺指出，樹王里利用福田水資源中心回饋金，編列15萬元作為里民獎學金發放，只要國小成績平均90分、國中85分、高職80分、高中75分、大專（含碩士）80分以上者，就有資格申請，同分者以英文、國文科較優者優先，共約錄取近150名。

陳俞樺表示，受理申請時，發現有2份申請單，申請人都叫「林佩萱」本以為是重複申請，仔細一看原來「佩」、「姵」不同，但再往後一看，居然她們的父親都叫「林志明」實在是太巧合了，更往後一看，居然2家人還住在同一條路，且只差100號，直呼好巧合。

頒獎當天，陳俞樺試探性的分別問2家人是否認識，2家人都說不認識，對於父親同名、為女兒取名也同邏輯，年齡也相仿（父親都60幾年次、女兒90幾年次），也都高職體系，更是住在同一條路只差100號的鄰居，都覺得很有趣，果然是有緣來相聚。

陳俞樺指出，樹王里每年會有180萬的福田水資源廠回饋金，其中規定3成需用於公共工程，7成用於里內的活動，其中優秀學生獎勵活動就是利用這部分的經費，小學600元、國中800元、高中職1000元、大學以上1500元，共約150人受獎，總計約15萬元左右，以鼓勵莘莘學子，勤勉向學。

陳俞樺指出，福田水資源中心，以水資源為中心，同心圓方式向外擴散，依據距離發放福田回饋金，而樹王里優秀學生獎勵活動就是利用這部分的經費，小學600元、國中800元、高中職1000元、大學以上1500元，共約150人受獎，總計約15萬元左右，以鼓勵莘莘學子，勤勉向學。