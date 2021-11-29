台南市長黃偉哲（中）今天出席力挺。（張毓翎攝）

民進黨台南市黨部主任委員潘新傳（中）說，今天來到下營區上帝廟，祈求「公投四個不同意」絕對「A贏」。（張毓翎攝）

民進黨台南市黨部29日啟動掃街戰，邀請各區的菜籃族志工媽媽，深入基層。（張毓翎攝）

四大公投案將於12月18日投票，民進黨台南市黨部29日啟動掃街戰，邀請各區的菜籃族志工媽媽，深入基層，走進各早市、黃昏市場或夜市，向更多市民朋友傳達、了解四大公投案的重要性，並呼籲投下四個不同意，讓台灣發展更有力。

台南市長黃偉哲今天出席力挺，他說，上街買菜是南部民眾的日常，如何讓基層了解公投議題很重要，先前大家看到公投內容可能不了解，經過這幾場四不同意公投百場宣講行動，落實「草根民主」，希望再3周後的1218公投，有更多民眾站出來。

黃偉哲說，公投是基層民意的表現，只透過電視、網路了解內容，可能還是不足，所以「深入基層」很重要，民進黨針對四大公投，主張四個不同意是「有道理」，不是「嘸道理」，感謝這些菜籃族志工媽媽願意站出來，把這個道理傳達更多民眾知道。

民進黨台南市黨部主任委員潘新傳表示，民進黨台南市黨部這段期間，辦理超過50場公投宣講，之前較為靜態的宣講行動，從今天開始走入街頭，在早市、黃昏市場或夜市，另預計1211還會再辦一場大型造勢；今天他們來到下營區上帝廟，祈求「公投四個不同意」絕對「A贏」。