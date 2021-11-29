高市府明年度總預算案因「城中城案」卡關近月，經高市議會黨團二度協商後，今（29）日議長曾麗燕宣布，總預算等議案正式交付委員會審查，進入一讀程序，然而藍營仍不滿市長陳其邁未出席，直批市府傲慢，強調未來將嚴格監督。綠營則緩頰說，「程序已走完」，一切遵照體制。

高市府明年總預算原本11月4日付委，但國民黨團不滿高市府在城中城大火案的處置作為，經表決通過退回總預算案，並要求市府提出「精進報告」後再付委，但上周四黨團協商時，卻發現精進報告太過草率，工務局甚至只有1頁，最後要求修正後重送，隔日才勉為同意報告內容。

議長曾麗燕今表示，監督市政、審議預算是議會權責，既然市府已針對精進報告不夠周延之處進行修正，三黨團總召詳閱後認為符合議會要求，議會應回歸議案審議程序，完成定期大會最重要的任務，後續將監督市府落實城中城案的精進作為。

國民黨團總召童燕珍發言時提及，市府各局處修正後的精進報告有符合黨團要求，雖然透過黨團協商同意議案付委，但在審議預算或墊付款的每個階段，國民黨團會依據精進報告，嚴格檢視市府作為。

國民黨議員黃紹庭則說，不知道為何下午預算付委，陳其邁沒出席，認為他應該到場聆聽，尤其明年資本門預算增加有限，以及向中央爭取的補助款為何今年比去年少，這些對市政建設均造成影響。

高市議員邱于軒表示，遺憾未見到因城中城事件影響的預算增減情形，未來將嚴格審查，希望市府好好反省。同黨議員陳美雅直言，高雄建物安全必須受到重視，但未在預算看到危老建築的改善，凸顯出市府傲慢不負責，連市長都不來。

民進黨團總召鄭光峰解釋，陳其邁相當尊重體制，11月4日已和財政局長陳勇勝等人到議會進行總預算案報告，只是當天沒有付委，強調當時程序已走完，一切遵照體制。議員要監督也要讓預算案付委，才能審議。