KPMG安侯建業聯合會計師事務所原訂的每年家庭日，今年因應疫情改為全所2千名員工與眷屬參與線上運動會「健走做公益」，並舉辦「2021KPMG運動會Online直播活動」公布成果發表會及抽獎活動。

受疫情影響，KPMG安侯建業主席于紀隆表示，今年KPMG首度透過運動APP舉辦線上運動會，吸引同仁、親友熱烈響應，若以台灣環島海岸線全長約1200公里來換算，此次KPMG全體參加者步行累計的公里數，相當環島上千次，成果相當豐碩。

此次KPMG線上運動會中，除了設定健走里程超過2021070公里目標外，線上亦設置多項趣味關卡包括101登高賽、台灣環島行、美食和運動照片分享及居家體感健身挑戰，讓參與者都可以輕鬆的在室內及線上共同完成任務。統籌此次活動的KPMG人資長張淑瑩表示，線上運動除了讓同仁及部門間相互PK，增加同事之間的互動情誼外，也藉此提高工作效能。

KPMG安侯建業執行長曾國禓表示，2022年是KPMG安侯建業邁向70周年，KPMG安侯建業支持社企及弱勢團體不遺餘力，透過此次的公益健行活動，由「健走做公益」目標，KPMG也將捐出30萬元給財團法人心路社會福利基金會、財團法人育成社會福利基金會、財團法人天主教光仁社會福利基金會，以實際行動力挺公益。