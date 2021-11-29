以海洋生態保育為主軸，朝陽科技大學視傳系學生創作「漫魚良市Slow Fish」作品，奪下德國紅點設計大獎品牌與識別類紅點最佳獎，更獲新銳設計獎殊榮。值得一提的是，今年該校共奪下2件紅點最佳獎及6件紅點獎，成績斐然。

有世界四大設計獎之一稱號的德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）最近公布得獎名單，朝陽科大學生的作品在世界近60個參賽國家作品中脫穎而出，「漫魚良市」奪下雙獎外，另件作品「樂聲響起VOICE ON」也獲得影片與動畫類紅點最佳獎。

「漫魚良市Slow Fish」是由視傳系學生張聿岑、蔣璐茜、陳柏憲、莊承翰共同設計，朝陽科大視傳系主任陳崑鋒指出，此作品源自全球海洋生態保護的「慢魚運動」概念，教人們懂魚、知魚、吃在地、吃當季、會說魚的故事且要學會慢慢吃魚，藉此避免漁業資源枯竭。

陳崑鋒強調，近30年來，台灣沿近海魚種僅剩過去的1／4，有感於寶島的漁業資源萎縮、海洋生態瀕臨崩解，學生們藉由打造虛擬海鮮罐頭產品品牌，結合漁業捕撈方式及產季等，透過視覺形象包裝設計，打造每種魚各自不同的身分證，更讓每條魚有屬於自己的故事，盼間接讓民眾參與海洋保護，共同守護全球海洋生態。

此作品不但奪下德國紅點最佳獎，更獲新銳設計獎（Junior Prize）殊榮，校方指出，該獎項為評審團挑出的紅點最佳獎最高榮譽，全球僅此一件，將頒予1萬歐元獎金。

朝陽科大校長鄭道明表示，學校致力推動三創教育，6年內已榮獲6件紅點最佳設計獎、46件紅點獎及2件佳作獎，展現朝陽師生堅強的設計創作實力。近幾年，學校更不遺餘力推動大學社會責任，今年獲紅點獎的作品與聯合國永續發展目標（SDGs）一致，期許透過創意、創新與創業，培育更多設計領域菁英。