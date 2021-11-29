幼稚園老師說明天帶魚來學校，結果男童阿嬤誤解老師的用意，準備了一條死掉的吳郭魚，笑翻網友。(圖／翻攝自臉書社團爆廢公社)

幼稚園給學童出的回家功課常常都是由家長幫忙完成，但也因此延伸出不少逗趣的事情。網路上近日就瘋傳一張照片，有一所幼稚園要小朋友帶魚來學校，沒想到一位男童的阿嬤超霸氣，幫男童準備吳郭魚用鐵盆帶到學校，和其他同學的觀賞小魚有極大反差，讓網友們笑翻。

一名網友27日在臉書社團「爆廢公社」中分享了一張照片，玩笑的發文寫著，「老師說明天帶魚來學校，阿嬤聽到趕快去幫你準備，結果第二天…」，然後可以看到照片中，教室裡的同學們都帶了七彩水族箱，裡頭裝著觀賞魚，而大家正好奇的觀察著，模樣相當可愛。

但其中一名男童帶得卻是超大型鐵盆，和裡面躺著的一條「死掉吳郭魚」，很明顯得這條魚噸位比大家大很多，而似乎家長也誤解老師「帶魚來學校」的用意。

貼文一出笑翻網友，「阿嬤說中午大家都加菜喔」、「一種阿嬤覺得不能輸的感覺」、「沒事，阿嬤養的」、「霸氣十足的阿嬤」、「搞不好全班只有他帶對啊！」、「阿嬤表示：我已經把我養在池塘裡最小隻的給你帶來了」、「阿嬤誤會大了」、「這就是所謂的阿嬤疼孫子，輸人不輸陣」。

也有網友分享「小學自然課，老師說要帶蚯蚓去，跟阿公說，阿公挖了一鍋蚯蚓來學校給我」、「這種事我還真的做過，而且還帶了一隻活的赤翅仔」、「以前學校要小朋友帶一顆雞蛋去做蛋雕，我兒子的阿嬤給他帶駝鳥蛋」、「我爸也做過一樣的事…國小自然課老師說要準備蝌蚪來學校，結果我爸準備了牛蛙的寶寶，從那天起每個同學都只觀察我的蝌蚪」。