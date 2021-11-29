知本森林遊樂區是台東老字號的遊憩景點，台東林管處去年在遊樂區啟用多項裝置藝術，讓園區有了不一樣的氛圍，林管處將於12月11、12日辦理「知森物語－冬遊趣」，邀請民眾到知本泡湯後也進入園區，感受森林的療癒力。

台東林管處處長吳昌祐表示，「知森物語－冬遊趣」活動結合了森林職人闖關、多元性音樂展演、園區寫生、森林瑜珈、森林市集、農特產及文創手作DIY系列活動及友熊之森特展。

11日的開幕音樂會邀請北原山貓、發熱帶等表演團體為活動開場，開幕當天設置森林茶席讓民眾在群山環繞中體驗品茗的逸趣。

2天活動安排了在地特色產業的「森饗市集」，也邀請45個含括了美食、工藝、文創與旅遊的各類達人現場設攤。「不插電演出」則是別出心裁在園區多處安排二胡、三味線、弦樂、吉他、歌唱及舞蹈等呼應自然生態的演出。

同時，知本森林遊樂區也與統一超商台東區6家門市合作，自12月1日起只要持園區門票至統一超商指定店面消費滿額即可獲手繪風明信片、筆記本等好禮與咖啡。

「知森物語－冬遊趣」活動1日套票定價600包含園區入場券、環保餐具組、野餐墊及200元森林市集抵用券，市值超過1000元，早鳥價只要500元，可上網預購或到台東故事館購買，活動當天也能在園區入口買到。

此外，為了讓民眾體驗國產材的多變應用，台東林管處與東台溫泉飯店、知本老爺酒店與金聯世紀酒店等3家策略聯盟飯店合作，運用國產材分別設計「閱森」、「品森」、「遊森」3個國產材商品專區，讓遊客體驗國產材的多元應用。

吳昌祐表示，知本國家森林遊樂區擁有一片海拔125-550公尺的熱帶季風林，孕育了相當多元的動植物生態，有臺東龍眼、臺東火剌木、白榕、桃花心木等組成熱帶植被及林相，以及水鹿、山羌、穿山甲、黃喉貂、朱鸝、烏頭翁等哺乳動物、鳥類等。本次活動營造園區成為一座兼具知性、感性與趣味的森林藝文育樂場域，邀請大家一起走入園區感受森林的療癒力。同時也特別發行限量的「一日套票」，讓民眾深度體驗園區的魅力，一票玩過癮。