91歲的陳姓阿嬤，因為發燒、嘔吐到衛生福利部南投醫院就醫，診斷為急性膽囊炎，檢查發現膽囊及總膽管各有1顆約1-2公分的結石，家屬原本擔心有風險拒絕手術，醫師以經皮穿肝體外取石術，成功將結石全部移除。

膽結石是常見疾病，每位患者結石的數量與大小不盡相同，但不一定每位患者都會有症狀，如果結石卡在膽管可能會造成右上腹或上腹疼痛、背痛、右肩痛、噁心嘔吐、黃疸、發燒、畏寒、尿液呈現茶色或淺色糞便等症狀。

膽管阻塞可能導致膽囊發炎、引發劇烈的疼痛，嚴重可能造成胰臟炎，併發敗血症等嚴重反應，甚至危及生命，臨床上以手術移除膽囊，不過，由於家屬考量阿嬤年事已高，擔心麻醉風險，因此起初拒絕手術。

經過醫師與病人及家屬討論後，阿嬤先接受放射科醫師蔣咸嘉以經皮穿肝膽道引流，緩解發炎情形，然後施行經皮穿肝體外取石術移除結石。

蔣咸嘉表示，經皮穿肝膽道引流是透過電腦斷層定位引流，以電腦斷層掃描確定位置後，以引流管將膽汁引流出體外，透過電腦斷層定位，除了增加準確度，還可有效改善病情。

經皮穿肝體外取石術，則是藉由放射線透視及超音波的引導輔助，使用針導管經皮穿肝進入膽管，擴張形成人工膽道廔管，再使用取石網將結石移除。

南投醫院表示，膽結石的治療方式依患者的年齡、結石大小、阻塞位置及膽道是否感染等狀況，採取適合的治療方法，如果出現症狀，建議由專科醫師診斷，討論後以最佳方式治療。