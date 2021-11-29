汪小菲母親張蘭昨在直播無端驚吐，汪小菲曾與陳建州（黑人）爆發口角、肢體衝突，汪小菲事後火速發文駁斥，並向黑人道歉，張蘭隨後則改口稱是認錯人，汪小菲接連因離婚、媽媽直播口誤而登上媒體版面，他昨則發文強調：「我會做好我的工作，把店開好」，果真，而汪小菲今（29日）就宣布餐飲事業的好消息。

汪小菲才因在上周宣布與大S離婚、終結10年婚姻，成為話題人物，未料媽媽張蘭卻因無端扯到兒子挨陳建州的揍，讓汪小菲再度登上媒體版面，汪小菲第一時間就發文駁斥，表示雙方沒有因立場發生爭執，汪小菲也強調，他和陳建州是很好的朋友，最後並向陳建州道歉，而張蘭隨即改口表示「是阿姨認錯人了」，盼望風波能就此打住。

汪小菲接連因離婚、媽媽直播口誤而成為話題人物，其實，汪小菲恢復單身後相當低調，他至今沒公開談離婚一事，汪小菲的微博都只PO餐廳營業資訊，而汪小菲昨也發文強調：「我會做好我的工作，把店開好」，把重心全放在事業上。

果真，汪小菲說到做到，他今早就在微博宣布餐飲事業的好消息：「北京餐飲流量排行，前10名我們佔了3個，國貿店穩居第一」，不少人都留言鼓勵汪小菲，網友稱周末要去吃飯，還釣出汪小菲說：「安排」，有人則問：「成都麻六記開業那天 你會在哪家店！！」汪小菲則回應：「都去」，粉絲則紛紛留言鼓勵，希望他要繼續努力，期望汪小菲再成為餐飲新霸主。