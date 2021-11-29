大聯盟的勞資協議將於12月1日之後到期，新版勞資協議還沒有著落，也就是本周就會進入封館，凍結自由市場。連帶受到影響的就是今年進入自由市場的眾多球員，有些人趕在舊版協議終止前找到新東家，投手高斯曼(Kevin Gausman)5年1.1億美元加盟藍鳥，游擊手西曼(Marcus Semien)7年1.75億美元轉戰遊騎兵，外野手馬泰(Starling Marte)2年2000萬美元投靠大都會，投手薛爾瑟(Max Scherzer)傳言也會在封館前敲定新東家。

不過自由市場還有一些大咖球員例如游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)、席格(Corey Seager)尚無動靜，他們可能要等到封館結束才繼續談論合約。球隊之間也無法進行交易，除非那是沒有受到工會保障的球員，通常是新秀或小聯盟球員，站穩大聯盟的球員都已經是工會成員。

勞資談判如果順利在開季前結束也不遲，國聯MVP哈波(Bryce Harper)在2019年就是等到3月才和費城人簽約。比較特別的是剛從日職過來挑戰大聯盟的外野手鈴木誠也，他只有30天的簽約時間，進入封館後會暫時凍結，市場開放後他等於只剩20天。

大聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)指出，即使進入封館狀態，勞資雙方的談判進度仍然會逐步前進，這與勞資撕破臉的封館罷工是不同的，相當於是延長談判而已。