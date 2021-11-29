台鋼集團扣件線材廠春雨(2012)董事長林輝政，也是目前光洋科(1785)的董事，林輝政今日提出光洋科公司派大陸投資扶植中資等三項違法，並指公司派亂發重訊，以及期望經濟部依法行事。

林輝政今日提出光洋科三項違法，包括董事長私下簽定傷害公司利益的合約；舊董事長馬堅勇拒絕移交，公司亂發重訊，動員員工阻止董事進公司，董事會剪接錄影放在網路上，大陸投資扶植中資的光微公司，打擊自己傷害台灣；以及董事長未依流程解任獨立董事；此三項行為違法。

林輝政亦指出，針對玉璟公司法人代表改派；光洋科董事長解任改選；這兩項均為合法。

光洋科公司派在11月5日的董事會現場，由董事洪本展提案在年底召開股東臨時會，提前改選董監。台鋼集團有備而來，拿出法人董事玉璟改派書，改由王炯棻擔任玉璟法人代表，取得多數席次後，以臨時動議解任光洋科董事長馬堅勇，引爆這場經營權之爭。

林輝政強調，11月5日的董事會一切依法行事，取得光洋科公司大印，也取得多數席次，並解任馬堅勇，他希望經濟部依法行事，即為登記新任董事長為台鋼集團的王炯棻。

光洋科將在12月舉行共三場股臨會，林輝政表示，明年光洋科董事將全面改選，他認為不必急於12月提前舉行股臨會。

光洋科(1785)股權之爭，兩方均要召開股東臨時會全面改選董事，也都對對方陣營提出假處分，希望禁止對方陣營召集股東臨時會；光洋科12月將召開股東臨時會，全面改選董事，將選出5席董事及4席獨立董事。

台鋼派規劃在12月24日召開光洋科的股東臨時會，該會是由獨立董事吳美慧召集；公司派則是由獨立董事吳昌伯召集，預計12月27日股東臨時會；另外，台鋼王炯棻也在12月27日提出召開股臨會以及董事會。