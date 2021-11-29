對新變異株病毒的擔憂，美股主要指數上周五全數暴跌逾2%。港股低開，中午日本宣布禁止外國旅客入境，日股下跌更拖累港股表現。

周一香港恆生指數收跌228.28點或0.95%，為23852.24點，指數跌破24000點。國企股(H股)跌77.81點或0.91%，為8498.26點。今日交易所成交金額約在1311億港元。

美團跌7.1%，報245港元；美團上季業績差過預期，今日為表現最差的藍籌股，成交量第一大，高達134億港元。

騰訊跌0.2%，報462.4港元，為成交量第二大。

疫情影響下，旅遊休閒股領跌2.59%；媒體及娛樂股跌1.76%。

博奕股全面下挫，銀河娛樂跌5.3%，澳博跌6.4%，新濠國際跌7.9%，美高梅中國跌10%。。

太陽城娛樂跌31%，報0.107港元；太陽城集團今日停牌。澳門賭場大亨、太陽城創辦人周焯華(綽號洗米華)涉嫌在中國境內經營非法賭場，遭澳門警方頭罩黑布和上銬逮捕。市場仍猜測逮捕真正原因，疑賭場是否涉及為特定人士洗錢，或者與投資電影有關。太陽城最新回應，該事件與周焯華個人事務有關，對集團財務狀況無重大影響。

航空股低走。中國國航跌3.16%，國泰航空跌3.55%，中國南方航空跌3.73%。

恆大系股票齊跌，恆大汽車跌20%，中國恆大跌8.8%，恆大物業跌4.7%。港交所最新文件顯示，創辦人許家印與許妻在25日以26.8億港元賣出12億股恆大股票，持股比例從76.96%降到67.87%。